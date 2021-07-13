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خالد تاج الدين يعد باستكمال ألبوم الراحل كريم صبري

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الشاعر خالد تاج الدين عن نيته في كتابة الأغاني المتبقية من ألبوم المطرب والملحن الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أعاد الشاعر خالد تاج الدين، مشاركة منشور الموزع الموسيقي محمد شفيق، وعلق عليه قائلاً :"وأي كلمات ناقصة فيه أنا هعملها".

وجاء ذلك بعدما كتب محمد شفيق منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "بوعدك قصاد الناس كلها ألبومك هكمله وهنزلهولك، سيرتك هتفضل نظيفة، وأغانيك هتفضل تتسمع وصوتك هيوصل للناس".

وتوفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري مساء الأحد الماضي
غرقاً في مياه ترعة المريوطية.

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