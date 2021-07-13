صراع ثلاثي مشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

ينفرد أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 هدف، لكنه أصبح مُهددًا بخسارة المركز الأول.





ويليه محمد شريف مهاجم الأهلي بنفس الرصيد بعد أن سجل ثلاثية أمام مصر المقاصة.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-





1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا

2- محمد شريف لاعب الأهلي 15 هدفًا

3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفًا

4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفًا

5- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 11 هدفًا

6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف

7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف

8- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف

9- يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف

10- أحمد علي لاعب البنك الأهلي 9 أهداف



