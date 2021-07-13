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صراع ثلاثي مشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:31 ص
غدير أحمد
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ينفرد أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 هدف، لكنه أصبح مُهددًا بخسارة المركز الأول.
ويليه محمد شريف مهاجم الأهلي بنفس الرصيد بعد أن سجل ثلاثية أمام مصر المقاصة.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا
2- محمد شريف لاعب الأهلي 15 هدفًا
3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفًا
4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفًا
5- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 11 هدفًا
6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف
7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف
8- عمرو جمال لاعب طلائع الجيش 10 أهداف
9- يوسف أوباما لاعب الزمالك 9 أهداف
10- أحمد علي لاعب البنك الأهلي 9 أهداف
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