تعرف على معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة حاسمة أمام فريق كايزر تشيفز، يوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس في المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على فرؤق الترجي التونسي في العاصمة تونس بهدف دون رد، ثم حقق الأحمر فوزا كاسحا في لقاء الإياب بثلاثة أهداف نظيفة.





وحجز كايزر تشيفز مقعده في نهائي البطولة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الوداد المغربي، بهدف دون رد من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، فيما سيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports بتعليق علي محمد علي.



