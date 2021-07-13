Advertisements

تعرف على معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:05 م
الاهلي
الاهلي
أميرة فطيم
Advertisements
يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة حاسمة أمام فريق كايزر تشيفز، يوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس في المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على فرؤق الترجي التونسي في العاصمة تونس بهدف دون رد، ثم حقق الأحمر فوزا كاسحا في لقاء الإياب بثلاثة أهداف نظيفة.

وحجز كايزر تشيفز مقعده في نهائي البطولة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الوداد المغربي، بهدف دون رد من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، فيما سيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports بتعليق علي محمد علي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معلق مباراة االاهلي مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الاهلي

أخبار تهمك

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 15 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ أقل من ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بيان تعزية عاجل من مصر لضحايا هذه الدولة

منذ أقل من ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ثلث ساعة

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ ساعة و نصف

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأهلي ضد صن داونز.. تعرف على المواعيد الجديدة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكشف عن معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

11:56 ص

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

10:42 ص

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

11:24 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام