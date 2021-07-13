أحدث ترتيب عالمي.. مجلة هندسة عين شمس تحقق أعلي تصنيف Q1 وفقا ل SCOPUS وأفضل 8% في المجالات الهندسية







حصلت مجلة كلية الهندسة بجامعة عين شمس على أعلي تصنيف Q1 وفقا لتصنيف SCOPUS في أحدث ترتيب عالمي الي جانب أفضل 8% في المجالات الهندسية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.



وتعد مجلة كلية الهندسة والتى تصدر منذ عام 2010

واحدة من ضمن عدد محدود جدا من المجلات المصرية التي استطاعت الوصول للتصنيفات الدولية رفيعة المستوى.



وتستقبل المجلة البحوث من معظم دول العالم، كما صنفت أعلى المجلات نموا في المنطقة العربية ويقوم عليها هيئة تحرير من كبار علماء التخصصات الهندسية من داخل جامعة عين شمس والجامعات الكبرى الدولية.



أوضح أ.د. عمرو شعت وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مؤشرات قاعدة بيانات scopus أظهرت أن المجلة إحتلت المركز الرابع والعشرون من ضمن 297 مجلة هندسية مما يضعها بين أفضل 8% من المجلات الدولية في هذا التخصص وبالتالي حاصلة علي أعلي تصنيف عالمي Q1 من SCOPUS.



كما أشارت قاعدة بيانات clarivate أن معامل تأثير المجلة ارتفع من 1،95 في عام 2019 ليصبح 3،18 في عام 2020.