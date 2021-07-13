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تناول حبة الغلة.. انتحار طالب بالثانوية لمروره بأزمة نفسية بسبب الامتحانات بالشرقية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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تخلص طالب بالثانوية العامة مقيم منشية قاسم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية من حياته إثر مروره بحالة نفسية سيئة بعد عدم إجابته على أسئلة الامتحان بشكل صحيح.

كان اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بانتحار "أحمد. م. ع " 18 عاما طالب بالثانوية العامة مقيم بقرية منشية قاسم التابعة لمركز ديرب نجم إثر مروره بأزمة نفسية لعدم قدرته على الإجابة بشكل صحيح على اسئلة الامتحانات أمس.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الطلب الفقيد أقدم على الانتحار بتناول حبة الغلة السامة. وبسؤال أسرته أكدوا مروره بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من لجنة الامتحانات لعدم قدرته على الإجابة على اسئلة امتحان اللغة الفرنسية بشكل صحيح. مضيفن أنهم فوجئوا بوجوده جثة هامدة داخل غرفته.

تم نقل جثة الطالب المتوفي إلى مستشفى ديرب نجم المركزي وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن وتبين عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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