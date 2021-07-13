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"صيدلة حلوان" تنظم ورشة عمل حول بيئة العمل وفرص المستقبل المهني بشركات الدواء

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل حول بيئة العمل في شركات الدواء والأجهزة الطبية وفرص العمل المتاحة لخريجي كلية الصيدلة في هذه الشركات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور ممدوح المهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

أوضح الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن ورش العمل تستهدف تحقيق التواصل والتعاون وتزويد وتنمية المهارات وصقل المتدربين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة ومهارات التقدم والتطوير الدائم والمستمر لمواكبة الجديد من متطلبات سوق العمل بناء على الجهود المبذولة وفقا لمهارات علمية.

ويؤكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تخصص الورشة يأتى من منطلق أهمية الجهود التي تبذلها شركات الدواء للاستمرار من خلال جهود فريق العمل وهو مانسعي الي تأهيل طلابنا اليه، للتعرف على آليات وسبل التطوير والجهود المبذولة لتحقيق النجاح في سوق العمل.

وقد أشار الدكتور سامح سرور أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار جهود الكلية لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، حيث تقوم الكلية خلال الأيام القادمة بتنظيم عدد من ورش العمل التي تهدف لرفع مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات إضافية تعطيهم ميزات نسبية عن الانضمام لسوق العمل. وتستضيف الكلية في هذه الورش مدربين علي أعلي مستوي وذوو خبرات متميزة علي المستوي الدولي والمحلي مثل د. عماد المغربي.

حاضر في ورشة العمل الدكتور عماد المغربي مدير التعلم والتعليم في أسواق الشرق وأفريقيا، والذي يملك خبرة طويلة في شركات الدواء والأجهزة الطبية.
"صيدلة حلوان" تنظم ورشة عمل حول بيئة العمل وفرص المستقبل المهني بشركات الدواء
"صيدلة حلوان" تنظم ورشة عمل حول بيئة العمل وفرص المستقبل المهني بشركات الدواء

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