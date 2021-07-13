ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الثلاثاء

إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشرها العام 0.08%، وارتفع السوق الأول 0.16%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.07% و0.10% على الترتيب.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:21 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 31 مليون سهم جاءت بتنفيذ 950 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.1 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "أعيان للإجارة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.76 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.68%، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 317.02 ألف دينار مرتفعاً بنحو 0.78%.





وجاء سهم "مشاعر" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10%، فيما تصدر سهم "الأنظمة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 9.01%.



