Advertisements

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:02 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت تعاملات  جلسة اليوم الثلاثاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشرها العام 0.08%، وارتفع السوق الأول 0.16%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.07% و0.10% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:21 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 31 مليون سهم جاءت بتنفيذ 950 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.1 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "أعيان للإجارة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.76 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.68%، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 317.02 ألف دينار مرتفعاً بنحو 0.78%.

وجاء سهم "مشاعر" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 10%، فيما تصدر سهم "الأنظمة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 9.01%.

قطاعياً، شهدت البورصة صباحاً صعود مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها الخدمات المالية بنمو نسبته 0.28%، فيما تراجع 6 قطاعات أخرى بصدارة التكنولوجيا بنحو 9.01%، واستقر قطاعا المنافع والرعاية الصحية.

أخبار تهمك

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ 13 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ أقل من ساعة

3 لاعبين يغيبون عن مران الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ 38 دقيقة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 14 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

10:42 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

10:30 ص

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

09:31 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام