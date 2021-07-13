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"الإسكندرية السينمائي" يهدي ميدالية البحر المتوسط لاسم المخرج الراحل رمسيس مرزوق

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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اهدي مهرجان الاسكندرية السينمائي ميدالية البحر المتوسط الي اسم مدير التصوير والمخرج الراحل الدكتور رمسيس مرزوق يتسلمها شقيقه مهندس الديكور دكتور زوسر مرزوق من الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان ورئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

جاء ذلك خلال حفل التأبين الذي نظمه المركز القومي للسينما برئاسة الكاتب السينمائي محمد الباسوسي وكما اعلن اباظة خلال الحفل اطلاق اسم الدكتور رمسيس مرزوق علي جائزة افضل تصوير في المسابقة الدولية للمهرجان.

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