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اليوم..بشرى تبدأ تصوير فيلمها الجديد "معالي ماما"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ الفنانة بشرى، اليوم تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد "معالي ماما"، والفيلم من إنتاج وإخراج أحمد نور، بمشاركة أمجد بدر.

والفيلم بطولة محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، محمد علي رزق، حسام داغر، شريف باهر، دعاء رجب، نور إيهاب، إسماعيل شرف. 

والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وهو  يناقش علاقة الأم بأطفالها، لاسيما عندما تكون لديها مسؤليات، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة. 

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