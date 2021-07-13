جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيرانالقادمة من ميلانو اشتبه محمد نبيل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بصالة الوصول نظر لتردده وكثرة السفر والوصول.





وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية مبالغ نقدية أو أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.



تم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص تلاحظ له وجود كثافات متكررة أسفل إحدى الحقائب.



وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تكليف أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم محمد على رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود مجموعة من اللفافات مخبأة بين طيات ملابسه وبفتحها تبين أن بداخلها رزم من عملة اليورو بإجمالي 85 ألف و400 يورو.



قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك تسليم الراكب ما يساوى مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى المصرح به قانونا دون إقرار بمبلغ 8 آلاف و400 يورو وتحرير محضر ضبط جمركي بمبلغ 77 ألف يورو تحت رقم 101 لسنة 2021 ضد الراكب بباقى المبلغ تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003 المادة 116 والمعدلة بالقانون 8 لسنة 2013 وتم إحالة الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

