Advertisements

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيرانالقادمة من ميلانو اشتبه محمد نبيل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بصالة الوصول نظر لتردده وكثرة السفر والوصول.


وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية مبالغ نقدية أو أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.

تم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص تلاحظ له وجود كثافات متكررة أسفل إحدى الحقائب.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تكليف أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم محمد على رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود مجموعة من اللفافات مخبأة بين طيات ملابسه وبفتحها تبين أن بداخلها رزم من عملة اليورو بإجمالي 85 ألف و400 يورو.

قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك تسليم الراكب ما يساوى مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى المصرح به قانونا دون إقرار بمبلغ 8 آلاف و400 يورو وتحرير محضر ضبط جمركي بمبلغ 77 ألف يورو تحت رقم 101 لسنة 2021 ضد الراكب بباقى المبلغ تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003 المادة 116 والمعدلة بالقانون 8 لسنة 2013 وتم إحالة الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.


يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

أخبار تهمك

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ ربع ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 10 ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعة و 9 دقيقة

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

3 لاعبين يغيبون عن مران الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ 40 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 18 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

10:42 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

10:30 ص

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

09:31 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام