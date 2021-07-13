محافظ بورسعيد ينعى الملازم الشهيد عبدالله الحمامي



نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى الشهيد الملازم عبد الله الحمامى من إدارة مرور بورسعيد والذى وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله.



ودعا " محافظ بورسعيد " للملازم الشهيد عبد الله الحمامى أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا على أن الملازم عبد الله كان يؤدى عمله بتفان وإخلاص ويتمتع بالسيرة الطيبة والحسنة بين زملاءه.



وتقدم " محافظ بورسعيد " بخالص العزاء لأسرة الملازم عبد الله الحمامى، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.