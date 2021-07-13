Advertisements

سي أي كابيتال توافق مبدئياً على بيع حصة بـ "سهولة" لبنك مصر

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:07 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامي المقدم من بنك مصر، لشراء حصة سي آي كابيتال، البالغة 98.1% في أسهم رأسمال شركة سي آي للتمويل الاستهلاكي -سهولة ، واعتمد مجلس الإدارة تقرير القيمة العادلة لأسهم سي آي للتمويل الاستهلاكي المعد بواسطة المستشار المالية المستقل KARVY Financial Advisory ServicesK،

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في بيع مساهمة سي آي كابيتال في شركة سهولة بمجرد تقديم العرض النهائي، وكذلك الموافقة على تعديل المواد 4- 7- 19 من النظام الأساسي للشركة.


 
وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أرباحاً بلغت 3.28 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 101.86 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى 508.14 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 494.51 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 559.61 مليون جنيه، مقابل إيرادات 517.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 124.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 171.8 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

أخبار تهمك

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ ساعة و 7 دقيقة

3 لاعبين يغيبون عن مران الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ أقل من ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ 13 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 14 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

10:42 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

10:30 ص

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

09:31 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام