سي أي كابيتال توافق مبدئياً على بيع حصة بـ "سهولة" لبنك مصر

كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامي المقدم من بنك مصر، لشراء حصة سي آي كابيتال، البالغة 98.1% في أسهم رأسمال شركة سي آي للتمويل الاستهلاكي -سهولة ، و اعتمد مجلس الإدارة تقرير القيمة العادلة لأسهم سي آي للتمويل الاستهلاكي المعد بواسطة المستشار المالية المستقل KARVY Financial Advisory ServicesK،





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في بيع مساهمة سي آي كابيتال في شركة سهولة بمجرد تقديم العرض النهائي، وكذلك الموافقة على تعديل المواد 4- 7- 19 من النظام الأساسي للشركة.









وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أرباحاً بلغت 3.28 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 101.86 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى 508.14 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 494.51 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.





وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 559.61 مليون جنيه، مقابل إيرادات 517.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة.



