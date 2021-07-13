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ضبط مستريح جديد في نجع حمادي بقنا.. أوهم 6 بتشغيل أموالهم في مجال مواد البناء

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، من ضبط مستريح جديد، أوهم 6 مواطنين، بتشغيل أموالهم، والنصب عليهم في مليون و250 ألف جنيه، في نجع حمادي، بمحافظة قنا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط علاء.ح.م، مواليد 1984، وذلك بتهمة النصب على المواطنين، في مليون و250 ألف جنيهًا.
وتبين من التحريات، أن المتهم، زعم قدرته على تشغيل أموال المجني عليهم، في مجال مواد البناء، وأوهمهم بقدرته على الربح، بمقدار 5% من رأس المال، والذي قام بتدبير المال خلال أول أشهر، وبعدها امتنع عن أداء الأموال، الامر الذي جعلهم يحررون محاضر ضده بالنصب عليهم.
وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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