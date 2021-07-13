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الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من تقاوي المحاصيل الحقلية (فيديو)
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:15 ص
رقية جمال
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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض.
وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، إن هذا البرنامج طموح جدًا، خاصة أننا نستورد كميات كبيرة من بذور الخضر والفاكهة من الخارج، ونسعى حاليًا لإنتاجها محليًا، وننتقي أفضل الأصناف لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة التي يتحملها المزارع؛ لتحقيق عائد أفضل.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أننا لدينا اكتفاء ذاتي من تقاوي جميع المحاصيل الحقلية مثل القمح والذرة يتم انتاجها بالكامل محليًا، وهناك أكثر من 25 صنف تم استنباطهم تعطي زيادة انتاجية، موضحًا أن انتاجية فدان القمح منذ 10 سنوات كانت 12 أردب، بينما حاليًا أصبح 20 أردب، وفي المزارع النموذجية يصل لـ 30 أردب للفدان، منوهًا باننا نجتهد لإيجاد أصول وراثية مصرية لتقاوي الخضر والفاكهة.
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