الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من تقاوي المحاصيل الحقلية (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض.





وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، إن هذا البرنامج طموح جدًا، خاصة أننا نستورد كميات كبيرة من بذور الخضر والفاكهة من الخارج، ونسعى حاليًا لإنتاجها محليًا، وننتقي أفضل الأصناف لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة التي يتحملها المزارع؛ لتحقيق عائد أفضل.



