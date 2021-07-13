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شكري يبحث مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عددا من الموضوعات الهامة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعًا مع "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن، حيث إتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك نقاشًا معمقًا وتبادلًا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض الوزير شكري الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدمًا بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ هذا، فضلًا عن التطرُق لملف سد النهضة. كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.
شكري يبحث مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عددا من الموضوعات الهامة
شكري يبحث مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عددا من الموضوعات الهامة
شكري يبحث مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عددا من الموضوعات الهامة
شكري يبحث مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عددا من الموضوعات الهامة

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