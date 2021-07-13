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ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مستقلين سيارة " قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم (عدد كبير من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 4هواتف محمولة).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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