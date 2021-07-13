الطالع الفلكى الثّلاثَاء 13/7/2021..النّاس الطّيّبِين!









*يالقمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 6 أبيب قبطى ، 13 تَمُّوز رُومى ، 3 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -كلهم بِيْئُولو ياريت، اللى فِالجنّة بِيْئُولو ياريتنا كنّا كَتّرنا ، واللى فِالنّار يِئُولو ياريتنا ما عملنا ولا أزنبْنَا.(نعيمة الصغير من فيلم ممنوع فى ليلة الدّخلة-1976)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانيْن على الكسّار وقرنيته الفلكية فردوس محمّد ، إحتفالاً بهما فهذه هى...





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم على الكسّار ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.

(رجل أسمر أصيل)،(لؤلؤة عملاقة)،(واحد فى المليون)،(مبادئ الرّجولة)،(نظر حاد)،(مشاجرة بالقبضات/مُلاكمة).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم فردوس محمّد ،مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليها بالفَاتِحَة.

(مغناطيسيّة كاريزماتيّة)،(أفروديت الكريمة)،(ودود ولطيف)،(سابق لعصره)، (يدٌ خفيّة بالإحسان).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ،بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت والكلمة الطيبة.





برج الثور: إستعدّ لحفلة زفاف أو زيارات صِلَة الرّحِمْ العائليّة من وإلى منزلك ، إنتبه لتلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.





برج الجوزاء: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج السّرطان: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز،تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج الأسد: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العذراء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الميزان: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج العقرب: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج القوس: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.





برج الجدى: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الدّلو: كن على حذر فى كل تعاملاتك الماليّة اليوم، خسارة بعض المال عن طريق مشتروات لالزوم لها بسبب التهوّر والتسرّع واردة.





برج الحوت: إنفاق أموالك على أسرتك وإدخال البهجة بالتوازى على حياة بائس فقير يجلب لك سعادة مُكتملة الجوانب بمشيئة الله تَعَالى.







