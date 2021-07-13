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الموت يُفجع الفنان محسن منصور

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفي منذ قليل حمدي منصور شقيق الفنان محسن منصور، وأعلن عن ذلك الخبر، الفنان خالد محروس، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب خالد محروس منشورًا قال فيه :"البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان محسن منصور الأستاذ حمدى منصور حسن خالص التعازي اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".

والجدير بالذكر أن الفنان محسن منصور، شارك في السباق الرمضاني الماضي بأربع أعمال فنية، وهم مسلسل "كله بالحب"، "وكل ما نفترق "،"خلي بالك من زيزي "، و"المداح" ، وهو بطولة الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز وأحمد بدير، وجمال عبدالناصر، ونسرين طافش، إضافة إلى محمد عز، وحنان سليمان.

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