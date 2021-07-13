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أمن المنافذ يضبط 17 قضية متنوعة و5 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (17) قضية.
وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1102) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (227) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط عدد (5) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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