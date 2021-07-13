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بيان تعزية عاجل من مصر لضحايا هذه الدولة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، صباح اليوم الثلاثاء، أعربت فيه جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات. كما تتقدم مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وذكرت الخارجية، أن مصر تؤكد على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

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وزارة الخارجية حريق مستشفى الحسين تعزية الخارجية

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