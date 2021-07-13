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تحرير محاضر لـ 11410 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر لـ (11410) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11362) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (48) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (855) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (241) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1692) شيشة.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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