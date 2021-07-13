خلال 24 ساعة.. ضبط 171 قطعة سلاح و196 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (171) قطعة سلاح نارى، و(196) قضية مخدرات وتنفيذ (80624) حكما قضائيا متنوعا.



جاء ذلك برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.