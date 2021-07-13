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"أوقاف الجيزة": 5 مقرات ثابتة لبيع صكوك الأضاحي للتسهيل على المواطنين

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تعلن محافظة الجيزة عن قيام مديرية الأوقاف بالمحافظة، بتخصيص مقرات ثابتة لبيع صكوك الأوقاف بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين فى المشاركة المجتمعية فى هذه العمل الخدمى .

وتشير محافظة الجيزة، أن المقرات هى ( ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة- ميدان الحصري امام مسجد الحصري - ميدان سفنكس امام مسجد المغفرة بالعجوزة - ميدان نادي التوفيقية احمد عرابي امام مسجد المحروسه - ميدان الكواكبي بالمهندسين امام مسجد الكواكبى ) وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء . ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم المجتمع والاستفادة منه لصالح الفقراء والمحتاجين والأسرالأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى المبارك مؤكداً دعمه الكامل للمشروع لما له من أهمية مجتمعية يصل نفعها للمواطن الأكثر أحتياجاً.

مؤكدا أن لحوم الأضاحي تذبح تحت إشراف وزارة الصحة والتموين وتوزع على مستحقيها تحت إشراف وزارة الأوقاف.

ومن جهته أكد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، بأن صكوك وزارة الأوقاف متاحة أيضا بمسجد نادي الزمالك ومسجد نادي الصيد و مسجد نادي التوفيقية والمساجد الكبري وجميع مساجد المحافظة وقيمة الصك ٢٠٠٠ جنيه، مشيراً انه لخدمة التوصيل أو الاستفسار يتم الأتصال ب (٠١٠٢٤٢١٢٢٤٨ - ٠١١٠٠٩١١٩٤٣ - ٠١٢٢٣٤٦٩٦٦٢).

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