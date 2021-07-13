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ضبط كمية من اللحوم والكبدة المستوردة مجهولة المصدر بالمعادي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المستوردة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن منفذ لبيع اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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