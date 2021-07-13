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جنازة عسكرية لـ ضابط بورسيعد عقب صلاة الظهر

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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يشارك محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، في الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الضابط عبد الله الحمامي، ظهر اليوم، من مسجد الكبير المعتال، عقب صلاة الظهر.

وكان قد لقي الضابط عبدالله الحمامي، ضابط بمرور بورسعيد وخريج دفعة 2020 مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث أليم أثناء تأدية عمله بالمحافظة، بحي الزهور وبالتحديد أمام ميدان مسجد التوحيد، لضبط حركة المرور، لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وطبقًا لتوزيع الضباط على أحياء المحافظة.

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