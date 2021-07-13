أبرز استعدادات كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى



تشهد محافظة كفر الشيخ، استعدادًا مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بغرفة عمليات رئيسية تتبعها عدد من غرف العمليات الفرعية، إضافة لتطهير وتعقيم المجازر لبدء استقبال الأهالي لذبح أضاحيهم مجانًا.



وأعلنت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، جاهزية المجازر لاستقبال الأهالي لذبح أضاحيهم، كما وجه بضرورة تكثيف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق احكاما للرقابة البيطرية على كافة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتأكد من عرض أغذية خالية من أي مسببات مرضية.



وشددت علي وقف الاجازات وبدل والراحات لجميع الأطباء العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم على مستوى المحافظة،و انشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى شكاوى المواطنين والجزارين ومواجهة المشكلات والعمل على حلها سريعا،و تزويد المجازر بالأطباء البيطريين إضافة للعاملين بها والمشاركة في أعمال الذبح أثناء العيد،واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المجازر، تكليف الأطباء العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالمرور على الثلاجات وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشددا على تكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالتنسيق بين قسم التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر بالمديرية ومديرية الأمن ومباحث التموين بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر.



ووجه محافظ كفر الشيخ، الأطباء بالتفتيش على أماكن تقديم الوجبات الغذائية في كافة أنحاء المحافظة، وضرورة التركيز على المستشفيات الحكومية وخاصة المطابخ وأماكن تخزين اللحوم، ومطابقة الثلاجات للاشتراطات الصحية، والرقابة على جميع الفنادق لضمان تقديم لحوم امنه وسليمه للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، كما تهيب المحافظة بجموع المواطنين الالتزام بالقرار لمعاونة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.