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غياب 16 طالبا وطالبة عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية ببنى سويف

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة،حيث يؤدي "اليوم" طلاب القسم الأدبي الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية وعددهم 5 آلاف و182 طالبًا وطالبة.

وقد حضر الامتحان 5 آلاف و166 طالب وطالبة، فيما تغيب 16 طالبًا عن الامتحان، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالبًا وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، ولليوم الرابع على التوالي لامتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.

وشّددت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، على إلتزام طلاب وطالبات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين، بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة وإستخدام المطهرات ووسائل التعقيم، اثناء الدخول لإمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية.

وتابعت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات المديرية سير الامتحانات حيث اطمئنت علي وصول أوراق الاسئلة الي جميع لجان الامتحانات ووصول جميع الخطوط الـ13 بالاسئلة إلي 62 لجنة بالمحافظة، مشية إلى توفير «كمامة وكيس كحول» لكل طالب.

حيث أستأنفت امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية بمادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث توافد 5 آلاف و309 طالب وطالبة علي مقرات اللجان في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية بجو يسوده الهدوء والطمأنينة.

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