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سحب 4109 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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سحبت الأجهزة الأمنية 4109 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة حيث كانت قد انتهت المهلة الأخيرة لتركيب الملصق الإليكتروني في 30 مارس الماضي ولن يتم استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للسيارة.

يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

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مخالفات سحب الرخص حوادث الفجر حملات الملصق الإليكتروني

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سحب 3986 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

سحب 4329 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

سحب (4234) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

سحب (4145) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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