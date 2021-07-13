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على متنها 35 سائحا.. ميناء شرم الشيخ يستقيل سفينة من كرواتيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، استقبال ميناء شرم الشيخ البحرى سفينة سياحية على متنها 35 سائحا من مختلف الجنسيات و181 طاقما.


وأكدت الهيئة في بيان لها أن سفينة يبلغ طولها 167 مترا وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاماس، حيث وصلت ميناء شرم الشيخ بعد عبورها قناة السويس أمس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ضمن رحلتها من كرواتيا وستغادر الميناء اليوم متجهة إلى مينا ضبا السعودي.

وقدمت إدارة ميناء شرم الشيخ البحري كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات للسفينة السياحية لجذب المزيد من السفن السياحية وتنشيط الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ.

من جانب آخر أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (13000) طن بضائع و(443) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(216) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(227) شاحنة.

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