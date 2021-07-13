Advertisements

أول تحرك برلماني لوقف تنفيذ محور الجزائر بالمعادي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements


تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي المعادي، بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي.

وقالت "عبدالناصر" في طلبها، اليوم، إن هناك عدد من المشاكل الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه وهي كالتالي:

1- كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقارب المائة عام.

2- زيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة والذي معه سوف يستحيل المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة.

3- هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة.

وأشارت النائبة إلى أن هذا كله من شأنه تدمير النسيج العمراني للمنطقة، مضيفه أنه وطبقًا للباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضاري فى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة "يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين.

وتابعت: "كما يحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، كما يجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان، والالتزام بنسبة 50% كحدائق فى حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية.

واستطردت: "يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقًا والأشجار التى يزيد عمرها عن عشرين عامًا أو التى يزيد قطرها عن 25 سنتيمترا سواء فى الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المحور منافي لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقًا لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مما يعد مخالفة للقانون، مطالبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.

أخبار تهمك

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ ساعة و نصف

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ أقل من ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ثلث ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 3 ساعات

بيان تعزية عاجل من مصر لضحايا هذه الدولة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

11:56 ص

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

10:42 ص

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

11:24 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام