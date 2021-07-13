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وزير الخارجية يبحث ملف السد الإثيوبي مع نائبة رئيس الوزراء البلجيكي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقي وزير الخارجية سامح شكري مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا صوفي ويلمز، وذلك لبحث العلاقات الثنائية.

وأعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعًا مع "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن، حيث إتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك نقاشًا معمقًا وتبادلًا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض الوزير شكري الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدمًا بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ هذا، فضلًا عن التطرُق لملف سد النهضة، كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.
وزير الخارجية يبحث ملف السد الإثيوبي مع نائبة رئيس الوزراء البلجيكي
وزير الخارجية يبحث ملف السد الإثيوبي مع نائبة رئيس الوزراء البلجيكي

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وزير الخارجية سامح شكري السد الإثيوبي الري المصري الخارجية

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