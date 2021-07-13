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محافظة القاهرة تناقش إنشاء حى ثالث بمدينة نصر

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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ناقشت محافظة القاهرة إجراءات إنشاء حى ثالث بمدينة نصر، ليكون بها حى شرق مدينة نصر وحى غرب مدينة نصر، وحى ثالث مدينة نصر، وذلك نظرا لاتساع مساحة مدينة نصر حيث تصل مساحة المدينة ل 90 كم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال اعمال المجلس التنفيذي للمحافظة، أن جارى العمل على تقسيم ورسم حدود الحى الجديد، وإنشاء قسم ومبنى ديوان الحى الجديد.

ووجه المحافظ بدراسة توفير أرض على مساحة 5 آلاف متر لبناء مبنى الحى الجديد، كذلك تخصيص أرض لبناء قسم جديد، مع اقتراح اسم للحى.

وفى السياق وجه محافظ القاهرة بالبدء فى الخطة الاستثمارية ورصل الشوارع وتطويرها، والعمل من البداية من جانب رؤساء الأحياء، وتبلغ قيمة موازنة الخطة الجديدة مليار و800 مليون جنيه على مستوى العاصمة.

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