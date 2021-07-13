Advertisements

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، خلال مباحثاتهما اليوم الثلاثاء ببروكسل، على الطابع الاستراتيجى للعلاقات التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك نقاشًا معمقًا وتبادلا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الوزير شكري عرض الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدمًا بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، كما تم التطرق لملف سد النهضة والجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر شكري الخارجية الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 15 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ أقل من ساعة

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ أقل من نصف ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان تعزية عاجل من مصر لضحايا هذه الدولة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نريد أن نحافظ على الطابع الاستراتيجي مع مصر

وزير الدفاع يلتقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية

شكري يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تعزيز العلاقات الثنائية

شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع وزاري رباعي بشأن القضية الفلسطينية

مصر والاتحاد الأوروبي يتباحثان حول أولويات التعاون الثنائي

الخارجية: إطلاق مشروع إقليمى مع شركاء دوليين لإدارة هجرة اليد العاملة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

11:56 ص

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

10:42 ص

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

11:24 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام