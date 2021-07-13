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خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة إلكترونيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
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تحرص الحكومة على توسيع الخدمات الإلكترونية، والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين، وتقليل التكدسات، ومن هنا يمكن للسائقين الاستعلام عن مخالفات كافة السيارات من خلال رابط عبر بوابة الحكومة المصرية، وخدمات المرور الإلكترونية، لسهولة استخراج شهادة المخالفات عن طريق النت من املنزل بدلا من الذهاب لوحدات المرور، لتفادي انتشار فيروس كورونا، وعن خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة إلكترونيا، إليكم التالي:
 
- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت
 
- اختر خدمات المرور
 
- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية
 
- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح
 
- اضغط على عرض المخالفات المرورية
 
- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات
 
- في حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.

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