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البيئة: نستهدف تخفيض 20% من استخدام البلاستيك كل عام

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، الذى يهدف إلى عرض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكدت "فؤاد"، أهمية إشراك جميع الفئات المعنية بالمجتمع بتلك الاستراتجية من الشباب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للنجاح فى تحقيق أهدف تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن التقليل والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات القادمة.

أضافت "فؤاد" أنه جارى دراسة الحوافز فى هذا المجال، حيث يتم العمل مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجى، موضحة أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات ولكن سلوكيات وممارسات بديله للمستهلك والتجار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من قوانين وتشريعات وبناء قدرات للقدرة على تخطيط ومراجعة المواد الداخلة فى استخدام البلاستيك، وايضا برامج التوعية، والجدول الزمنى المستهدف خلال الفترة من 2021 الى 2030، فمن المستهدف تخفيض نسبة 20% كل عام من استخدام البلاستيك بحيث يصل استهلاك الفرد إلى 90 كيس خلال العام.

كما تم عرض خلفية الوضع العالمى والوضع فى مصر، وخطة العمل الإرشادية، وتقييم التجارب السابقة فى هذا المجال وشركاء التنمية وملخص المسح الميدانى حيث تم تنفيذ مسح ميدانى شمل 940 اسرة بمناطق منشية ناصر والزمالك والدقى وجاءت النتائج بترحيب المواطنين بالتقليل والترشيد فى استخدام الاكياس البلاستيكية، كما تم إجراء مسح استطلاعى لتجار التجزئة. وتم رصد عدد من السلاسل التجارية التى بدأت التقليل من استخدام تلك الأكياس وأخرى منعت استخدامها واستخدمت البدائل الصديقة للبيئة.

وأوضحت فؤاد أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التى تعمل بتلك المنظومة مثل مشروع البنك الدولى، والنظم البيئية والبحرية الساحلية، ومشروع اليونيدو ومشروع الجايكا. وجارى دراسة مشروعات مقترحة من الجانب الألمانى giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلى وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية، كما جارى تنفيذ خطة العمل لإطلاق مبادرة الجامعات للتوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك، ودعم مشروعات الشباب فى مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك بالتنسيق بين وزارتى البيئة والتعليم العالى وجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم البحرية.
وأشارت ا وزيرة البيئة إلى دعم منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى المبادرات وحملات التوعية التى تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وايضا تضمين حملات التوعية بترشيد استهلاك البلاستيك ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، سعيا لانتشارها بشكل أكبر.

كما يوجد اتجاه دولى لعقد اتفاقية دولية تجاه تلوث الشواطئ والتلوث بالمخلفات البلاستيكية لكونها عابرة للحدود فى محاولة لإيجاد تشريع للتحكم فى تلك المخلفات. كما تم التنسيق مع عدد من المصانع التى تعمل على إنتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة.

وتناول الاجتماع عرض مبادرات القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئي، مثل مبادرة شركة "نستله مصر"، ومنصة" دور لبكرة" التى اطلقتها احدى الشركات كمثال على المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة الى وجود مناطق بدأت التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية تمهيدا لمنعها ومنها الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة ومنطقة الزمالك، وشارع فؤاد بالإسكندرية بالتعاون مع جمعية بانلاستيك بدعم من القنصلية الفرنسية.
البيئة: نستهدف تخفيض 20% من استخدام البلاستيك كل عام
البيئة: نستهدف تخفيض 20% من استخدام البلاستيك كل عام
البيئة: نستهدف تخفيض 20% من استخدام البلاستيك كل عام
البيئة: نستهدف تخفيض 20% من استخدام البلاستيك كل عام
البيئة: نستهدف تخفيض 20% من استخدام البلاستيك كل عام
البيئة: نستهدف تخفيض 20% من استخدام البلاستيك كل عام

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