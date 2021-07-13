لوجود خلافات مالية بينهما.. إحالة المتهم بقتل مواطن بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإحالة المتهم بقتل مواطن لوجود خلافات مالية بينهما للمحاكمة العاجلة.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام أول إخطارا من إحدى المستشفيات مفاداه استقبالها جثة مواطن، مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن المجني عليه أخذ مبلغا ماليا من مندوب مبيعات، وعندنا طلب المتهم من المجني عليه استرداد المبلغ المالى، رفض، ومن ثم حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب مطالبة الأخير للمجنى عليه برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها المتهم بالضرب على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض "مطواة " مُحدثًا إصابته المشار إليها حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال: “كنت مسلفه 3 آلاف جنيه، ورفض يرجع ليا فلوسي، وكل شوية يقول ليا بكره محتاج الفلوس”.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.