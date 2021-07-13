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الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة بداية من هذا الموعد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن يسود بداية من الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وعن حالة الطقس اليوم، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وبالنسبة لدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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