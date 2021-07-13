"الغيطي" يهاجم مدرس يعلم تلاميذه أن "كل دين غير الإسلام باطل" (فيديو)

عرض الإعلامي محمد الغيطي، مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدرس يلقن التلاميذ عبارات تشجع على عدم التسامح الديني، حيث قال المدرس: "الإسلام هو الدين الحق، وكل دين غير الإسلام باطل، لا ابتغي غير الإسلام دينًا"، وجعل الطلاب يرددوا هذه العبارات.





وأهدى "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، الفيديو للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف والدعاة والأئمة والمدرسين ووزارة التعليم ووزارة الثقافة، مشددًا على أن هذا الفيديو ضد المواطنة، موضحًا أن بعض المدارس الخاصة مازال بها حتى الآن سلفيين وإخوان متطرفين، والمعلم الذي يفرق بين التلميذ المسلم والمسيحي موجودين وبعض أفراد أسرته كانوا يعانوا من ذلك مع أصدقائهم.



