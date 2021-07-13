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"الغيطي" يهاجم مدرس يعلم تلاميذه أن "كل دين غير الإسلام باطل" (فيديو)
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:01 م
رقية جمال
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عرض الإعلامي محمد الغيطي، مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدرس يلقن التلاميذ عبارات تشجع على عدم التسامح الديني، حيث قال المدرس: "الإسلام هو الدين الحق، وكل دين غير الإسلام باطل، لا ابتغي غير الإسلام دينًا"، وجعل الطلاب يرددوا هذه العبارات.
وأهدى "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، الفيديو للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف والدعاة والأئمة والمدرسين ووزارة التعليم ووزارة الثقافة، مشددًا على أن هذا الفيديو ضد المواطنة، موضحًا أن بعض المدارس الخاصة مازال بها حتى الآن سلفيين وإخوان متطرفين، والمعلم الذي يفرق بين التلميذ المسلم والمسيحي موجودين وبعض أفراد أسرته كانوا يعانوا من ذلك مع أصدقائهم.
وتابع، أن هذا الفيديو يحض على الكراهية وليس من الإسلام، موضحًا أنه تواصل مع 8 من علماء الأزهر للرد على هذا الكلام ورفضوا وخافوا، مطالبًا علماء الأزهر بالرد على هذه الواقعة، مشددًا على ضرورة التوصل لهذا المعلم الذي يزرع في النشأ هذه النزعة المتطرفة، والتي هي بمثابة قنابل موقوتة في ظل مطالبة الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني.
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