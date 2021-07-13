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الليلة.. عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة "بسلامة يا جميل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد المطرب عمر كمال اليوم لطرح أغنيته الجديدة "بسلامة يا جميل"، بمشاركة حمو بيكا، و علي قدورة، ومن المقرر طرحها في تمام الساعة السادسة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان عمر كمال قد أعلن عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليها قائلاً:" بكرة الساعة ٦ على اليوتيوب".

وفي سياق آخر، طرح عمر كمال مؤخرًا أغنية"أوعدك"، بمشاركة الفنانة سمية الخشاب، وهي من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

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