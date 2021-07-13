تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 إلى الأحد المقبل.





وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود من اليوم وحتى الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





واعتبارا من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.





وأوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد نسبة رطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .



