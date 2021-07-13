"تيك تاك توك".. كتاب ساخر للإعلامية جهاد المحلاوي



وتتناول جهاد المحلاوي، فى الكتاب بعض النماذج من محتويات لشباب وفتيات التيك توك وغيره من التطبيقات بإسلوب كوميدي ساخر، هدفه تقويم سلوك المجتمع واستعمال التكنولوجيا والمحتوى الرقمي فى أشياء مفيدة هدفها البناء والتعمير وليس للرقص وافساد الذوق العام داخل المجتمع بل استغلالها بشكل أفضل للجمهور ولا بد من تقديم محتوي ترفيهي ولكن في إطار أخلاقي وعدم الخروج عن مبادئ وقيم مجتمعنا الشرقي.



الكتاب يحتوى على 6 فصول، يقع فى 768 ورقة، ويقدم الكتاب د. علي المعداوي أحد المتخصصين فى علم النفس والتحليل النفسي، والذي يشير إلى تأثير التكنولوجيا على حياة مشاهير السوشيال ميديا.







انتهت الإعلامية الشابة جهاد المحلاوي، من كتابة مؤلفها الجديد "كوميديا التيك توك"، لطرحه بالأسواق قريباً بعد انتهاء معرض الكتاب الـ52.