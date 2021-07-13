المستشفيات الجامعية: تراجع أعداد مصابي كورونا بنسبة 85% (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن البلاد تشهد انخفاضا في عدد إصابات فيروس كورونا يزيد عن 85%، موضحًا أن عدد إصابات كورونا في المستشفيات الجامعية البالغ عددها 26 مستشفى يقل عن 210 مصاب في جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المحجوزة بغرف العناية المركزة او على أجهزة التنفس الصناعي لا يزيد عن 15% من السعة الاستيعابية، مؤكدًا أن معدل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة أسرع من الموجتين الأولى والثانية.





وشدد أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن اللقاحات هي الوسيلة المثلى لعدم الدخول في موجة رابعة، منوهًا بأن الوصول لمعدلات تطعيم مرتفعة هدف الدولة وتوجيه من القيادة السياسية وهدف للجنة إدارة الأزمة، معتبرًا أن تسجيل المواطنين للحصول على لقاحات كورونا الضامن الأول لعدم الاحتياج لدخول المستشفيات والإصابات الشديدة والارتفاع في معدلات الإصابات.



