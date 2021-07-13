طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة

المقادير

- التونا : علبة (مصفاة من الماء)

- معكرونة : كوب (مسلوقة ومصفاة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الذرة : ربع كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم ناعم)

- ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم خشن)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

اخلطي المكرونة المسلوقة مع الفلفل الأحمر، والذرة، والتونة في وعاء.