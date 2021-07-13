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طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:05 م
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المقادير
- التونا : علبة (مصفاة من الماء)
- معكرونة : كوب (مسلوقة ومصفاة)
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- الذرة : ربع كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)
- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم ناعم)
- ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم خشن)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
اخلطي المكرونة المسلوقة مع الفلفل الأحمر، والذرة، والتونة في وعاء.
أضيفي الملح وعصير الليمون، والفلفل، والريحان، واخلطي جيداً وقدميها.
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