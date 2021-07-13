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حضري رول الدجاج المحشي بالسبانخ.. وصفة سهلة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
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المقادير
- مقادير الحشوة :
السبانخ : 509 غم (مجمد)
جبن موزاريلا : 200 غم (قليل الدسم، مبشور)
الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)
الثوم : 3 فصوص (مهروس)
صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (نيء)

- مقادير الصلصة البيضاء :
مرق دجاج : 2 مكعب
الماء : 4 اكواب
حليب بودرة : 10 ملاعق كبيرة
النشاء : 4 ملاعق كبيرة
ملح : نصف ملعقة صغيرة
جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة
فلفل ابيض : نصف ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (منزوع الجلد مقطّع لـ ٨ شرائح متساوية ومدقوقة)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
نكّهي شرائح الدجاج بالملح والقرفة والفلفل الأسود واتركيها جانباً.
حمّي الزيت في مقلاة واقلّي به البصل حتى يتغيّر لونه ثمّ أضيفي الثوم وقلّبي المزيج لحوالي دقيقة.
أضيفي السبانخ والصنوبر وقلّبي قليلاً حتى تذبل المكوّنات.
وزّعي حشوة السبانخ بالتساوي على قطع الدجاج ثمّ وزّعي الجبن عليها.
لفّي شرائح الدجاج وادهنيها بالقليل من الزيت ثمّ صفّيها على صينية.
أدخلي الصينية إلى فرن محمّى سابقاً على حرارة 200 درجة مئوية واتركيها لحوالي 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى ينضج الدجاج.

لتحضير الصلصة البيضاء: 
ضعي مرق الدجاج والماء والحليب والنشاء والملح وجوزة الطيب والفلفل الأبيض في وعاء واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.
اسكبي الصلصة فوق قطع الدجاج ثمّ أدخلي الصينية إلى الفرن لـ15 دقيقة إضافية.

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