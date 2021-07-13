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"الغيطي" يكشف كارثة عن المصحة التي كان بها شقيق رامي صبري (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن كارثة في مصحة علاج الإدمان التي كان يعالج بها كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري.

وقال "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، إن هذه المصحة غير مرخصة، وعقب انتشال جثمان كريم صبري، وإعلان خبر وفاته قام المسئولين عن المصحة بفتح باب الفيلا، وضرب المدمنين الذين يتم علاجهم داخلها وإخراجهم من الفيلا، والذي يبلغ عددهم من 70-80 مريض.

وتابع، أن الأجهزة الامنية تمكنت من ضبط 3 أشخاص من المسئولين عن المصحة، موضحًا أن منطقة البدرشين والمنصورية والمريوطية وأبو النمرس وهضبة الاهرام والمقطم بها عشرات المصحات الغير مرخصة، وكانت هناك حملة كبيرة لإغلاق هذه المصحات ومازالت هذه الحملات مستمرة.

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