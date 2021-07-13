تعرف على تفاصيل حركة التنقلات الجديدة بين رؤساء المدن بكفرالشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمركزى قلين وسيدى غازى، وانهاء تكليف اللواء عادل كامل محمد عبد السلام، من العمل مديرًا لمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة، حيث شمل القرار ندب كلًا من:- علي إبراهيم أحمد سلامه، للعمل بوظيفة، رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، فادي عبد الفضيل شميس، للعمل بوظيفة رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.



وكذلك تم تعيين احمد اسماعيل السيد اسماعيل، للعمل بوظيفة وكيلًا لمدير مشروع المواقف بالمحافظة، وهانى محمد يوسف يوسف، للعمل بوظيفة مديرًا لمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.