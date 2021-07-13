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الفنانة مروة عبد المنعم تتصدر تريند "google" في مصر.. فما السبب؟

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:35 م
الفنانة مروة عبد المنعم
الفنانة مروة عبد المنعم
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احتل اسم الفنانة مروة عبد المنعم قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا "تريند" في محرك البحث العالمي جوجل، بعد إعلانها أمس الاثنين وفاة عمها.

وأعلنت الفنانة مروة عبد المنعم عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وفاة عمّها، وكتبت : "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمّي في ذمة الله".

وطلبت الفنانة مروة عبد المنعم من جمهورها الدعاء لعمّها الراحل بالرحمة والمغفرة، من دون أن تكشف عن أسباب الوفاة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم الفنية مشاركتها في إحدى قصص مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، بطولة النجمة الشابة هنا الزاهد، كما قدمت مؤخرًا مسرحية "رابونزل" على المسرح القومي، وهو أول عرض مسرحي استعراضي موسيقي لأميرة ديزني الشهيرة.

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وفاة عم مروة عبد المنعم مروة عبد المنعم تريند جوجل الفنانة مروة عبد المنعم

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