محافظ المنيا يحٌيل مدير مكتب بريد قرية اتليدم للتحقيق وينقل موظفا لإعاقة سير العمل

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة مدير مكتب بريد قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص للتحقيق، ونقل أحد الموظفين بالمكتب، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي، بسبب إعاقة سير العمل والمجاملة والمحسوبية وكذلك عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة عدد من المشروعات، حيث التقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع لشكواهم، والتي شملت مكتب بريد اتليدم، فتوجه المحافظ على الفور، وتفقد مكتب البريد.



أصدر المحافظ، توجيهاته بنقل أحد الموظفين وإحالة مدير المكتب للتحقيق، كما وجه تنظيم حركة دخول وخروج المواطنين، والالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم ولمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد المحافظ على محاسبة من يقصر أو يتهاون في أداء وظيفته المكلف بها، مؤكدا أنه لامكان للوساطة أو المحسوبية في العمل التنفيذي.