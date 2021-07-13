حبس عاطل لحيازته 110 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 110 طربه حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الكيماوى للفحص.



تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحًا لذلك.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقى القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.



بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 وسبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

