Advertisements

حازم إمام يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء نادٍ اجتماعي باستاد القاهرة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكل من  الدكتور وزير الشباب والرياضة، والدكتور وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء نادي اجتماعي باستاد القاهرة.

وأكد حازم إمام، أهمية الأندية الاجتماعية والرياضية، مما أدى لإقبال كبير على الاشتراك بها، وازدحام الأندية الحالية بالأعضاء، ولاسيما في مناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

وأوضح حازم إمام في اقتراحه، أن ذلك الأمر  يتطلب منا الاهتمام بزيادة عدد الأندية الرياضية والاجتماعية في تلك المناطق، لما تقوم به من دور في تنمية المواهب الرياضية والثقافية،  وكذلك ما تقوم به من دور مجتمعى، متابعا: يأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه هيئة استاد القاهرة مساحة أرض كبيرة غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو ٥٠ فدان، والتي يمكن إنشاء النادي عليها، وتحقيق عائد مادي ضخم للهيئة من خلال اشتراكات العضوية في ذلك النادي، ليساعد في مواجهة الأزمة المالية والخسائر التي يتعرض لها الاستاد خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا ومنع حضور الجماهير للمباريات.

وأكد النائب، أن جملة الخسائر في العام المالي الماضي وصلت نحو ١٦ مليون جنيه وفي العام المالي الحالي نحو ٣٢ مليون جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء ذلك النادي باستاد القاهرة، يتماشي مع قرار رئيس الجمهورية بتحويل استاذ القاهرة إلى هيئة اقتصادية، منذ عام ٢٠١٦، حيث يستهدف استثمار المساحات غير المستغلة بالاستاد لتدر دخلا علي الهيئة، وفي نفس الوقت توفير أندية جديدة للمواطنين مثل نادي النادي ونادي زد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة نادي اجتماعي مجلس النواب حازم إمام استاد القاهرة

أخبار تهمك

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الطابع الاستراتيجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ 42 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الموت يُفجع الفنان محسن منصور

منذ أقل من ساعتين

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ 42 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 12 ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

"برلماني" يتقدم باقتراح لإنشاء مشروعات بقرية "هو" بنجع حمادي

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لتغليظ عقوبة زواج القاصرات لـ100 ألف جنيه غرامة

"الاقتراحات والشكاوى" تناقش 20 طلب إحاطة بحضور ممثلى الحكومة

"برلماني" يتقدم باقتراح برغبة بشأن توسيع كورنيش ملوي بالمنيا (صور)

برلماني يتقدم بمقترح لاستغلال أرض لجمع القمامة لإنشاء منتزه تابعة للإنتاج الحربي (صور)

نائب بالشيوخ يتقدم بإقتراح برغبة لتطبيق غرامة الـ5 آلاف جنيه على مخالفي ارتداء الكمامات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

12:15 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

12:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام