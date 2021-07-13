حازم إمام يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء نادٍ اجتماعي باستاد القاهرة

تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكل من الدكتور وزير الشباب والرياضة، والدكتور وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء نادي اجتماعي باستاد القاهرة.





وأكد حازم إمام، أهمية الأندية الاجتماعية والرياضية، مما أدى لإقبال كبير على الاشتراك بها، وازدحام الأندية الحالية بالأعضاء، ولاسيما في مناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.





وأوضح حازم إمام في اقتراحه، أن ذلك الأمر يتطلب منا الاهتمام بزيادة عدد الأندية الرياضية والاجتماعية في تلك المناطق، لما تقوم به من دور في تنمية المواهب الرياضية والثقافية، وكذلك ما تقوم به من دور مجتمعى، متابعا: يأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه هيئة استاد القاهرة مساحة أرض كبيرة غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو ٥٠ فدان، والتي يمكن إنشاء النادي عليها، وتحقيق عائد مادي ضخم للهيئة من خلال اشتراكات العضوية في ذلك النادي، ليساعد في مواجهة الأزمة المالية والخسائر التي يتعرض لها الاستاد خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا ومنع حضور الجماهير للمباريات.





وأكد النائب، أن جملة الخسائر في العام المالي الماضي وصلت نحو ١٦ مليون جنيه وفي العام المالي الحالي نحو ٣٢ مليون جنيه.





وأكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء ذلك النادي باستاد القاهرة، يتماشي مع قرار رئيس الجمهورية بتحويل استاذ القاهرة إلى هيئة اقتصادية، منذ عام ٢٠١٦، حيث يستهدف استثمار المساحات غير المستغلة بالاستاد لتدر دخلا علي الهيئة، وفي نفس الوقت توفير أندية جديدة للمواطنين مثل نادي النادي ونادي زد.